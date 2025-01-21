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PKK'ya iki bölgede darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya iki bölgede darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

11:4121/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"
d
enildi.



#MSB
#Pençe Kilit
#Gara

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