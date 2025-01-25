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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı hain daha etkisiz

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı hain daha etkisiz

12:4825/01/2025, Cumartesi
AA
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MSB, süratli ve sürekli operasyonlara devam edecekleri mesajını verdi.
MSB, süratli ve sürekli operasyonlara devam edecekleri mesajını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"
ifadelerine yer verildi.



#MSB
#TSK
#PKK
#Irak

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