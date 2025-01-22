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Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde vurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde vurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz

13:4122/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK mensubu 4 terörist yok edlidi.
Terör örgütü PKK mensubu 4 terörist yok edlidi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!


#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Milli Savunma Bakanlığı
#Irak'ın kuzeyi
#Terör örgütü PKK

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