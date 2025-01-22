Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde vurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlık, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!