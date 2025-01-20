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Suriye ve Irak'ta PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ta PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

13:4020/01/2025, الإثنين
G: 20/01/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Belirlenen bölgelerde toplam 4 terörist yok edildi.
Belirlenen bölgelerde toplam 4 terörist yok edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki toplam 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!


Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

#Suriye
#Terör Örgütü PKK/YPG
#Milli Savunma Bakanlığı
#Türk Silahlı Kuvvetleri

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