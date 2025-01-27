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MSB duyurdu: PKK/YPG'li 4 terörist imha edildi

MSB duyurdu: PKK/YPG'li 4 terörist imha edildi

11:0927/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK/YPG mensubu 4 terörist öldürüldü.
Terör örgütü PKK/YPG mensubu 4 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Milli Savunma Bakanlığı
#Suriye
#Terör Örgütü PKK/YPG
#Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi

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