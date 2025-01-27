MSB duyurdu: PKK/YPG'li 4 terörist imha edildi

Terör örgütü PKK/YPG mensubu 4 terörist öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
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