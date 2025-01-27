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Bakan Bolat açıkladı: Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı

Bakan Bolat açıkladı: Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı

10:4727/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Suriye açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Suriye açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat açıklamasında, "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Suriye arasındaki Serbest Ticaret anlaşmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, anlaşmaların yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etti.

Suriye Türkiye'den gelen 269 ürüne gümrük vergisi indirimi yaptı.

269 üründe gümrük vergisi indirimi

Bakan Bolat ayrıca, Suriye'nin 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...



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#Ticaret Bakanı
#Suriye
#Gümrük vergisi

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