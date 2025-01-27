Bakan Bolat açıkladı: Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Suriye açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat açıklamasında, "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Suriye arasındaki Serbest Ticaret anlaşmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, anlaşmaların yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etti.
269 üründe gümrük vergisi indirimi
269 üründe gümrük vergisi indirimi
Bakan Bolat ayrıca, Suriye'nin 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını açıkladı.
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