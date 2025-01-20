Suriye ordusu Türkiye’deki gibi olacak

Yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğü Suriye'de kurulacak düzenli ordu için Türkiye örnek alınacak. Suriye’de Türk ordusunun benzeri bir yapılanma oluşturulacak. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları kurulacak.

Suriye'nin yeni yönetimi geçen hafta Türkiye'ye üst düzey ziyaret gerçekleştirmiş, Türkiye'nin üçüncü ülkelerle askeri iş birliğine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimle de benzer iş birliğini tesis etmek istediklerini belirtmişti. Terörle mücadele kapsamında Türkiye ile Suriye arasında ortak mutabakat zaptı imzalanması gündemde.

ASKERİ EĞİTİM

Terör örgütleriyle mücadelede üçüncü ülkelerle iş birliği konusunda önemli bir tecrübeye sahip olan Türkiye, bu tecrübesini Suriye'nin yeni yönetimine de aktaracak. Suriye ile iş birliğine varılmasının ardından Türkiye, Ahmet Eş Şara yönetimindeki askerlere istihbarat, muharebe, keşif ve koordinasyon eğitimi verecek. Ayrıca Suriye askerlerine yakın dövüş, meskun mahal ve ağır silahlarla tatbikatlar yaptırılacak.

PKK İLE MÜCADELE

Suriye askerinin eğitilmesiyle bölgede terör örgütü PKK ile mücadelede önemli mesafe kat edilecek. Bu doğrultuda Türkiye'nin havadan ve karadan yaptığı operasyonlar hızlanacak. Türkiye sınır ötesi operasyonlara devam ederken, Suriye ordusu da kendi sınırları içerisinde operasyonlara başlayacak.

SAVUNMA İÇİN DESTEK

Suriye’ye her alanda desteğe hazır olan Türkiye, yeni yönetime savunma ve güvenlik için de teknik destek verecek. Savunma sanayiinde önemli

adımlar atan Türkiye, Suriye’ye savunma amaçlı hizmetler ve silahlı kuvvetlere lojistik destek sağlayacak.

Kobani hazırlığı

Devrimden sonra Suriye topraklarında kalabilme çabasına giren terör örgütü PKK/YPG operasyon korkusu içinde. PKK/YPG işgali altındaki Ayn El Arap (Kobani) kentinin karşısında konumlanan Şanlıurfa Suruç’a, TSK dün zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi. İlçeye bağlı kırsal Aligör Mahallesi’nden geçen askeri konvoy sınır hattına ilerledi.

4 terörist etkisiz

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde dün de 4 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerden 3’ünün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, diğerinin ise Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK’nın teröristlere nefes aldırmadığı vurgulandı.

Dönün, burası bizim vatanımız

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasından sonra hayat normale dönüyor. İç savaş ve terör tehdidi nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Başkent Şam’da güvenliği sağlayan yeni yönetime bağlı askerler, 7/24 nöbette. Suriyeli komutanlar, Türkiye’deki hemşehrilerini de ülkelerine çağırdı. Savaşı kazandıklarını kaydeden Suriyeli komutan Muhammed Hüseyin Hasattuf, “Memleketimiz yeniden bizim oldu, ülkemize dönün. Burası bizim vatanımız” dedi.







