Su Kaynakları Bakanı Usame Ebu Zeyd Yeni Şafak’a konuştu: PKK saldırıları su teminini engelliyor

8 Aralık devriminin ardından yeni Suriye'de, hasar gören alt yapının onarılması için tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Doğal kaynakların PKK’nın Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) eylemleri nedeniyle de önemli ölçüde hasar aldığını ifade eden Suriye Geçiş Hükümeti Su Kaynakları Bakanı Usame Ebu Zeyd, çatışmalardan dolayı dağıtım ve dönüşüm sahalarında hasarlar bulunduğunu söyledi. Tişrin Barajı'na hizmet veren elektrik kaynaklarının kesildiğine dikkat çeken Zeyd, "Bu durum elektrik üretiminin tamamen durdurulmasına yol açtı. Çatışmalar sırasında barajın gövdesinde meydana gelen hasar, dikkatli bir inceleme gerektiriyor" dedi. Yaşanan aksaklıklar sebebiyle barajın içinden bilgi de alınamadığını anlatan Bakan Zeyd, Tişrin Barajı yakınındaki arıtma tesislerinin de çatışmalar nedeniyle çalışamadığını ifade etti.

ÇALIŞMALAR BARAJDA TIKANIYOR

Bölgedeki su temininin sağlanması için çalışmalarının Tişrin Barajı'nda tıkandığını belirten Zeyd, “Su Kaynakları ve Arazi Islahı için bir grup dalgıç temini ve su türbinlerinden ve tünellerden taşkın suyunun çekilmesi, dizel jeneratörlerin çalıştırılmasına yetecek miktarda mazotun sağlanması, ilave dizel jeneratör sağlanması ve baraj gövdesine baskı yapmamak için Türkiye'den gelen suyun tahliyesi amacıyla dolusavak kapaklarının açılmas için haberleşme cihazlarının sağlanması gerekiyor” dedi. Barajı çevreleyen Münbiç - Ayn el-Arab - Sarin - El-Cerniye gibi şehirlere Fırat Barajı'ndan Tişrin Barajı dağıtım sahası yoluyla su temin edilmeye çalışılacağını belirten Bakan, “Ancak şu an Tişrin Barajı'na ulaşmak mümkün olmadığından yaptığımız planlar bekliyor. Kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle dağıtım ve aktarma sahalarının güvenliğinin sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

ORTAK SU GÜVENLİĞİ ÇAĞRISI

Birçok ülkeden ortak su güvenliğinin olması için çağrıda bulunan Ebu Zeyd, “Minimum limitler dahilinde çalışıyorlar ne yazık ki elektrikli ve mekanik ekipmanlar eksik olduğu için çalışmalarımızda sekteye uğruyor. Suriye'ye uygulanan uluslararası yaptırımların su sektörü ve diğer sektörler üzerindeki etkisi çok büyük, bu yaptırımların kaldırılması için uluslararası bütün kurumlar destek vermeli" değerlendirmesi yaptı. Zeyd, aynı zamanda ortak su güvenliğini sağlamak ve kaynakların dağıtımında adaleti sağlamak için Ürdün, Irak, Lübnan ve Türkiye gibi komşu ülkelerle su anlaşmalarının sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.





LAZKİYE’DE İLK ARITMA TESİSİ KURDULAR

Lazkiye’de rejim sürecinden kalma jeneratör setlerinin çoğunun kapalı olduğunu tespit eden geçici hükümet yetkilileri, çalışmaları sürdürebilmek için yedek parçaya ihtiyaç duyuyor. Şu an Suriye'de görev yapabilen içme suyuna ilişkin bir kamu kurumunun bulunmadığını vurgulayan Zeyd, "Kurumların su üniteleri var. Ancak çok yetersiz İdlib’te 400 su depolu, kuyusu olurken Şam’da 40, Halep’te 27 ünite bulunuyor. Suriye’nin genelinde 7 bin 500’den fazla su istasyonumuz var. Lazkiye şehrinde bir arıtma istasyonu açtık” ifadelerini kullandı. Bu icraatın yeni yönetimin ilk işi olduğunu ifade eden Bakan, “Bu istasyon aracılığıyla Lazkiye şehri ve kırsalındaki insanlarımıza günlük 86 bin metreküp su temin edilebilecek. Su Kaynakları Bakanlığı'nın en önemli önceliklerinden biri İçme suyu hizmetini iyileştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için arıtma tesisleri inşa etmektir" vurgusu yaptı.







