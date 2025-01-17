Suriye'de yüzde 500 gümrük vergisi iddialarına TİM'den yalanlama: "Sevkiyatlarımız günlük olarak gidiyor"

Ticaret akışında herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Tecdelioğlu, "Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız önümüzdeki günlerde bir bilgilendirme yapacaktır. Suriye'ye günlük olarak sevkiyatlarımız gidiyor." açıklamasını yaptı.

Tecdelioğlu, "Kuzeyde, güneyde ve diğer kapılardaki farklı gümrük tarifelerinin eşit olması gerektiği yönünde Suriye hükümetinin yapmış olduğu bir yapılanma var. Bu yapılanmaya biz de destek oluyoruz. Yüzde 300'ler gibi bir rakam yok." diyerek dolaşıma sokulan iddiaları yalanladı.