Suriye'de yüzde 500 gümrük vergisi iddialarına TİM'den yalanlama: "Sevkiyatlarımız günlük olarak gidiyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Suriye'deki yeni hükümetin Türkiye'den gerçekleştirilen ithal ürünlere yönelik gümrük verilerini arttırdığı iddiaları sonrası açıklama yaptı.
61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni kurulan Suriye hükümetinin, Türkiye'den gerçekleştirilen ithal ürünlere yüzde 300 ila yüzde 500 arasında gümrük vergisi uyguladığı öne sürülmüştü. İddia, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu tarafından yalanlandı.
"Suriye'ye sevkiyatlarımız gidiyor"
Ticaret akışında herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Tecdelioğlu, "Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız önümüzdeki günlerde bir bilgilendirme yapacaktır. Suriye'ye günlük olarak sevkiyatlarımız gidiyor." açıklamasını yaptı.
"Yüzde 300'ler gibi bir rakam yok"
Tecdelioğlu, "Kuzeyde, güneyde ve diğer kapılardaki farklı gümrük tarifelerinin eşit olması gerektiği yönünde Suriye hükümetinin yapmış olduğu bir yapılanma var. Bu yapılanmaya biz de destek oluyoruz. Yüzde 300'ler gibi bir rakam yok." diyerek dolaşıma sokulan iddiaları yalanladı.