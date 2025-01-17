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Suriye gümrüğünden dev operasyon: Silahlar Lübnan'a gidiyordu

Suriye gümrüğünden dev operasyon: Silahlar Lübnan'a gidiyordu

15:2317/01/2025, Cuma
AA
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Çok sayıda uzun namlulu silah, makineli tüfek ve bombaatar ele geçirildi.
Çok sayıda uzun namlulu silah, makineli tüfek ve bombaatar ele geçirildi.

Suriye'nin Tartus ilinde kaçak yollarla Lübnan'a gönderilmek istenen silah ve roketler ele geçirildi.

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Tartus Asayiş Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyon ile Lübnan'a yönelik silah kaçakçılığı girişimi engelledi.

Operasyonun Tartus Asayiş Müdürlüğü ve valilik istihbarat servisinin işbirliğiyle yürütüldüğü, silah kaçakçılığı yapmaya çalışan kişilerin yakalandığı belirtildi. Operasyonda çok sayıda silah ve rokete el koyulduğu açıklandı.


#Lübnan
#suriye
#Tartus

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