Suriye gümrüğünden dev operasyon: Silahlar Lübnan'a gidiyordu

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Tartus Asayiş Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyon ile Lübnan'a yönelik silah kaçakçılığı girişimi engelledi.

Operasyonun Tartus Asayiş Müdürlüğü ve valilik istihbarat servisinin işbirliğiyle yürütüldüğü, silah kaçakçılığı yapmaya çalışan kişilerin yakalandığı belirtildi. Operasyonda çok sayıda silah ve rokete el koyulduğu açıklandı.