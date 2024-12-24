MOSSAD'ın 10 yıllık planı: Lübnan saldırısının detayları ortaya çıktı
Esmanur Tuna Sarraç
11:4124/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Mossad tarafından Lübnan'da gerçekleştirilen çağrı cihazı saldırısının 10 yıl öncesinden planlandığı iddia ediliyor.
MOSSAD tarafından Lübnan'da gerçekleştirilen çağrı cihazı saldırısının 10 yıl öncesinden planlandığı iddia ediliyor. İsrailli eski bir üst düzey yetkili, saldırının kapsamlı bir operasyonun sonucu olduğunu ve hedefin güvenle yaklaşılabilmesi için uzun süreli hazırlık yapıldığını ifade etti.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, terör devleti İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırısını 10 yıl öncesinden planlamaya başladı. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan eski bir üst düzey Mossad ajanı, saldırı operasyonu için eski model çağrı cihazlarının kullanıldığını anlattı.
Plan yıllar öncesinden devreye sokuldu
"Seçim dikkatlice düşünüldü." diyen eski Mossad casusu, "Bu, herhangi bir operasyondaki risklerden birisidir. Birçok kuruluş bu teknolojiyi kullanmayı terk ettiğinde, Hizbullah mensuplarının bunu
kullanmaya devam ettiklerini biliyorduk
." ifadelerini kullandı.
'10 yılı aşkın bir planlama gerektiriyordu'
Eski Mossad yetkilisi, "Operasyon süreci, 10 yılı aşkın bir planlama gerektiriyordu ve
hedefteki müşteriyle güven ilişkisi kurmayı,
teknolojiyi geliştirmeyi ve düşmanın
şüphesini uyandırmadan
mesafeyi korumayı da içeriyordu." şeklinde konuştu.
Eş zamanlı patlamalar
Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda
ikisi çocuk 12 kişi
hayatını kaybetmiş,
300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.
Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da
25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi de
yaralanmıştı.
Saldırı için paravan şirket
Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmayı işaret etmişti.
New York Times gazetesinde yer alan haberde ise, İsrail'in saldırı için
paravan bir şirket
kurduğunu yazmıştı.
Gazeteye konuşan ve adları açıklanmayan yetkililer, BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) firmasının
"İsrail tarafından paravan şirket olarak kurulduğunu"
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