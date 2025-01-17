Lazkiye'deki Alevi liderden birlik çağrısı: "Tek mezhep aşk mezhebi olmalı"

Şehrin dışındaki kontrol noktalarında da onlarla karşılaştığımızda hoşgörülü yüzlerini ve içten gelen sevgilerini görüyoruz. İyi ilişkiler, incelik, ahlak, bütünleşme ve sevgiden başka bir şey bulamadık ve bunun en güzel örneğini de mahallemizde yaşıyoruz. Lazkiye'de de durum bu, Suriye'nin her yeri için temenni ediyoruz. Bu da zaman gerektiren bir şey, korku bariyerlerinin kaldırılması gerekiyor.