Suriye'deki Alevi liderden birlik çağrısı: "Tüm mezhepler benim kardeşimdir"

"Lazkiye ve diğer illerde gördüklerimizi belli ölçülerde analiz etmek lazım. Şimdi bu eylemcilerin bazıları ülke çıkarları yerine faydalandıkları çıkarlar için çıktılar. Halep'teki Alevi Müslümanlara ait bir mezara saldırı sonrası galeyana gelen gençlerimiz bir suç işlemedi, sarf ettikleri bazı sözlerle hata yaptılar. Biz bu tür söylemleri ve eylemleri kınıyoruz. Yeni yönetimin elinde Musa asası yok ancak belli öncelikleri çözüme kavuşturdular. Bu öncelikler inşallah sürecin sonunda halkın beklentilerini karşılar. Buradan inşallah iyimserliğin ve yakın zamanda da güvenliğin hakim olacağını okuyorum."