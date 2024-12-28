Şebbihalar bir bir yakalanıyor: 160 kişilik arananlar listesi yayınlandı

Suriye'de yeni yönetim, Humus, Tartus, Lazkiye ve Ceble kentlerinde harekete geçerek güvenlik güçleri ve sivillere saldıran devrik Esed rejiminin komutanlarını bir bir yakalıyor. Yeni Suriye hükümetine bağlı Askeri Operasyon İdaresi, Humus'un yanı sıra sahil kentlerindeki operasyonlarda, Mart 2011'de başlayan halk ayaklanmasında sivillere yönelik korkunç katliamlar işleyen bazı milis liderleri yakaladı. İdare, aralarında devrik Devlet Başkanı Beşşar Esed ve kardeşi Mahir Esed'in de olduğu 160 kişilik arananlar listesi yayınladı. Suriye'nin batısındaki Tartus ve Lazkiye kırsallarında süren operasyonlarda, daha önce CNN muhabiri Clarissa Ward ve ekibi tarafından Şam'daki bir hapishaneden çıkarılıp serbest bırakılan rejimin Hava İstihbarat Şubesi Sorumlusu Teğmen Selame Muhammed Selame de yakalandı.





HULA'DA ÇOCUKLARI BIÇAKLARLA KESTİ

Son olayları harlayan kişilerin başında gelen Şuca el-Ali, Humus'un batısındaki Belkısa beldesinde yanındaki onlarca Şebbiha ile birlikte kuşatmaya alındı. El-Ali, 25 Mayıs 2012'de Humus'un El-Hula beldesinde rejimin işlediği akıllardan çıkmayan katliamın sorumlusu olarak biliniyor. Bu katliamda çoğu çocuk 109 sivil elleri bağlanıp bıçaklarla kesilerek vahşice öldürülmüştü. Rejim ile Hizbullah arasındaki bağlantıyı sağladığı da bilinen El-Ali, geçtiğimiz hafta Suveyde'den Lübnan'a gitmek isteyen 15 kişlik sivil kafilenin önünü Humus kırsalında keserek hepsini infaz etmişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Müdürü Rami Abdurrahman, Şuca el-Ali'nin Suriye'de yaşayan bütün etnik ve dini gruplar tarafından nefret edilen bir figür olduğunun altını çizmişti.





BİR GÜNDE 30 İDAM HÜKMÜ

Askeri Operasyon İdaresi'nin sahil bölgesindeki operasyonlarında ele geçirdiği bir başka rejim subayı General Muhammed Kanco Hasan ise rejimin vahşi işkencelerinin üssü olan Sednaya Hapishanesi'nin müdürlüğünü yapıyordu. Hasan, Esed rejiminin yıkılmasından sonra affedilmesi halinde hapishaneye gelerek gizli bölmeleri gösterebileceğini söylemişti. Ancak hapishanede hiçbir gizli bölme bulunmamıştı. Hasan'ın Sednaya Hapishanesi'nde bir günde 30 idam emri verdiğini itiraf ettiği ses kayıtları daha önce sızdırılmıştı. AFP'ye konuşan Sednaya Hapishanesi tutukluları, Muhammed Kanco Hasan'ın 2011-2024 yılları arasında Askeri Yargı Başkanlığı da yaptığını belirterek, binlerce kişinin idamına hükmettiğini aktardı.





FİLİSTİNLİLERİ İRAN ADINA ÖLDÜRDÜLER

Askeri Operasyon İdaresi'nin son iki günkü operasyonlarda yakaladığı milis liderler arasında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Tugayları'nın Suriye Ofisi Başkanı Fahri Derviş de bulunuyor. Filistin asıllı olan Derviş'in Yermük Mülteci Kampı'nda Filistinlilere yönelik uygulanan katliamlarda önemli rol oynadığı biliniyor.





Esed'in yengesi ve yeğeni gözaltında

Lübnan basını, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in kuzeni Dureyd Esed'in eşi ve kızının Lübnan'da gözaltına alındığını yazdı. Dureyd Esed'in eşi ve kızının Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda sahte Suriye pasaportlarıyla ülkeden çıkmaya çalışırken gözaltına alındığı iddia edildi. Konuya ilişkin Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı. Esed'in amcası Rıfat Esed'in oğlu olan Dureyd'in ailesinin daha önce de Lübnan'da mı ikamet ettiği yoksa rejim devrildikten sonra mı Lübnan'a geldiği bilinmiyor.



