Esed'in Şebbiha elebaşıydı: Azılı katil Şuca el-Ali öldürüldü

Şuca el-Ali, Hule ve Telbisede ilçelerindeki köylerde sivillere karşı büyük katliamlar yapan mezhepsel provokasyonların aktörlerinden biriydi. Hule'de 2012'de aralarında çocuk ve kadınların da olduğu çok sayıda sivili katleden Ali, bu olayla daha bilinir hale geldi.

2014'ten sonra İran'la bağlantılarını güçlendiren Ali

, Humus'taki Askeri Güvenlik Şubesi tarafından da güçlü şekilde desteklendi. Ali,

hapishanelerden çok sayıda adi suçluyu çıkartarak