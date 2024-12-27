Esed'in Şebbiha elebaşıydı: Azılı katil Şuca el-Ali öldürüldü

Çok sayıda kadın ve çocuğun katili olan, Esed rejiminin Şebbiha elebaşlarından Şuca el-Ali öldürüldü.
Suriye'de devrik Baas rejiminde işlenen savaş suçlarının öne çıkan isimlerinden Şebbiha elebaşı Şuca el-Ali, Humus'ta güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.
Suriye'deki yeni yönetim, Esed rejiminin tanınan katillerinden
Şebbiha elebaşı Şuca el-Ali'nin
Humus'un batısında saklandığına yönelik istihbarat aldı.
Humus kırsalında operasyon başladı
Humus kırsalında operasyon başladı
Güvenlik güçlerinin Humus'a sevk edilmesiyle bölgede arama tarama faaliyetleri başladı. Belksa bölgesindeki kırsal alanda güvenlik güçleri ile devrik rejimin silahlı unsurları arasında çatışma çıktı. Devrik rejimin tanınan isimlerinden Ali, güvenlik güçlerinden 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı çatışmada öldürüldü.
Muhalifleri kaçırıp işkence ediyordu
Muhalifleri kaçırıp işkence ediyordu
Devrik rejim ordusuna bağlı hareket eden ve Şebbiha milislerini örgütleyen yapıda silahlı faaliyetlerine 2012'de başlayan Şuca el-Ali,
iç savaşın ilk yıllarında Hizbullah'tan güçlü destek aldı.
Humus'ta, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen çatısında, en fazla katliama karışan elebaşlarından biri olarak öne çıkan Ali,
muhaliflerle bağlantılı isimlerin öldürülmesi ve kaçırılması
gibi faaliyetler de yürüterek, özellikle Suriye-Lübnan sınırında aktif oldu.
2012'de Hule katliamının sorumlularından
2012'de Hule katliamının sorumlularından
Şuca el-Ali, Hule ve Telbisede ilçelerindeki köylerde sivillere karşı büyük katliamlar yapan mezhepsel provokasyonların aktörlerinden biriydi. Hule'de 2012'de aralarında çocuk ve kadınların da olduğu çok sayıda sivili katleden Ali, bu olayla daha bilinir hale geldi.
2014'ten sonra İran'la bağlantılarını güçlendiren Ali
, Humus'taki Askeri Güvenlik Şubesi tarafından da güçlü şekilde desteklendi. Ali,
hapishanelerden çok sayıda adi suçluyu çıkartarak
askere alma adı altında örgütledi ve katliamları için kullandı.
"Camileri ateşe veririz"
"Camileri ateşe veririz"
Geçtiğimiz günlerde Humus, Lazkiye ve Tartus bölgesinde
Aleviler üzerinden başlatılmak istenen provokasyon
, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla kısa sürede sonlanmıştı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan 'türbe yakıldı' yalanının arından Şuca el-Ali, halkı kışkırtmak amacıyla bir konuşma yaparak
"Siz türbeleri yakarsanız biz de Humus'taki camileri ateşe veririz"
demişti.
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