Alevi STK'lardan itidal çağrısı: Humus'daki mezhep fitnesinin altından İran çıktı

Humus'da yaşayan Alevi toplumunun sivil toplum kuruluşlarından söz konusu protestolara dair açıklama yapıldı. Açıklamada,

"mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaların kabul edilmediği" belirtildi, "iç huzurun korunması ve her türlü medya kışkırtmasından kaçınılması"

uyarısında bulunuldu. Yetkili makamlara son olayların seyrini takip etme çağrısı yapılan açıklamada, yeni yönetime

mezhepsel ifadelerin kullanılmasını suç sayan bir karar çıkarmasının