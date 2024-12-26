Alevi STK'lardan itidal çağrısı: Humus'daki mezhep fitnesinin altından İran çıktı

Dün gece sosyal medyada yayılan 'türbe yakıldı' yalanıyla eş zamanlı harekete geçen İranlı Molla Lokman Bedirghara, Suriye Alevilerini yeni yönetime karşı ayaklanmaya çağırdı.
Dün gece İranlı Molla Lokman Bedirghara'nın yaptığı konuşmayla Suriye'nin Humus şehrindeki Alevi toplumunu galeyana gelmişti. Protestolar bastırılırken, sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda yanan türbenin, geçtiğimiz ay rejim milisleri tarafından ateşe verildiği ortaya çıktı. Alevilerin önde gelen sivil toplum kuruluşları, mezhepsel sloganları ve kışkırtıcı konuşmaları kabul etmediklerini, herkesin provokasyondan uzak durması gerektiğini ifade etti.
Humus'da yaşayan Alevi toplumunun sivil toplum kuruluşlarından söz konusu protestolara dair açıklama yapıldı. Açıklamada,
"mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaların kabul edilmediği" belirtildi, "iç huzurun korunması ve her türlü medya kışkırtmasından kaçınılması"
uyarısında bulunuldu. Yetkili makamlara son olayların seyrini takip etme çağrısı yapılan açıklamada, yeni yönetime
mezhepsel ifadelerin kullanılmasını suç sayan bir karar çıkarmasının
yanı sıra silah teslimlerinin hızlandırılması ve bu silahların sadece yetkili makamlarda bulunması talep edildi.
'Türbe yakıldı' yalanıyla galeyana geldiler
'Türbe yakıldı' yalanıyla galeyana geldiler
Suriye geçici hükümeti güçleri, son 1 haftadır Lazkiye ve Tartus'ta operasyonlar düzenleyerek savaş suçu işlemiş rejim mensuplarını tutukluyor. Operasyonlar devam ederken
sosyal medyada Alevi din adamı Hasan bin Hamdan el-Hasibi'nin türbesinin yakıldığına dair
bir video dolaşıma sokuldu.
Bu türbe, Esed rejimi düşmeden önce, Kasım ayının son günlerinde Halep'te yaşanan çatışmalar sırasında rejim unsurları tarafından yakılmıştı.
Fitnenin başı yine İran
Fitnenin başı yine İran
İranlı Molla Lokman Bedirghara
, Humus'ta yaptığı bir konuşmayla Alevi grupları galeyana getirdi.
Hama, Humus ve Lazkiye gibi bölglerdeki devrik rejim unsurlarının da bu provokasyona katılmasıyla protestolar başladı.
Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile protestolar büyük ölçüde sona erdi.
CHP'nin trollerinden fitneye destek
CHP'nin trollerinden fitneye destek
Provokasyon yeni yeni başlarken, katil Esed'in yanında saf tutmaktan imtina etmeyen CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi, HTŞ'nin Alevilere ateş açtığı yalanını öne sürdü.
Operasyonlarda 10 kişi yaşamını yitirdi
Operasyonlarda 10 kişi yaşamını yitirdi
Yetkililer, Tartus ve Lazkiye'de devrik rejimin
savaş suçlularına yönelik hafta başında artan arama tarama faaliyetlerinde
silahlı grupların ateş açması ve pusu kurması sonucu
10 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiğini açıklamış
ve bölgeye takviye güçler gönderildiğini bildirmişti.
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