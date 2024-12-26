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Alevi STK'lardan itidal çağrısı: Humus'daki mezhep fitnesinin altından İran çıktı

Alevi STK'lardan itidal çağrısı: Humus'daki mezhep fitnesinin altından İran çıktı

Semih Kara
11:5326/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
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Dün gece sosyal medyada yayılan 'türbe yakıldı' yalanıyla eş zamanlı harekete geçen İranlı Molla Lokman Bedirghara, Suriye Alevilerini yeni yönetime karşı ayaklanmaya çağırdı.
Dün gece sosyal medyada yayılan 'türbe yakıldı' yalanıyla eş zamanlı harekete geçen İranlı Molla Lokman Bedirghara, Suriye Alevilerini yeni yönetime karşı ayaklanmaya çağırdı.

Dün gece İranlı Molla Lokman Bedirghara'nın yaptığı konuşmayla Suriye'nin Humus şehrindeki Alevi toplumunu galeyana gelmişti. Protestolar bastırılırken, sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda yanan türbenin, geçtiğimiz ay rejim milisleri tarafından ateşe verildiği ortaya çıktı. Alevilerin önde gelen sivil toplum kuruluşları, mezhepsel sloganları ve kışkırtıcı konuşmaları kabul etmediklerini, herkesin provokasyondan uzak durması gerektiğini ifade etti.

Humus'da yaşayan Alevi toplumunun sivil toplum kuruluşlarından söz konusu protestolara dair açıklama yapıldı. Açıklamada,
"mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaların kabul edilmediği" belirtildi, "iç huzurun korunması ve her türlü medya kışkırtmasından kaçınılması"
uyarısında bulunuldu. Yetkili makamlara son olayların seyrini takip etme çağrısı yapılan açıklamada, yeni yönetime
mezhepsel ifadelerin kullanılmasını suç sayan bir karar çıkarmasının
yanı sıra silah teslimlerinin hızlandırılması ve bu silahların sadece yetkili makamlarda bulunması talep edildi.

Suriye Alevileri, 'türbe yakıldı' yalanının ardından sokaklara çıktı.

'Türbe yakıldı' yalanıyla galeyana geldiler

Suriye geçici hükümeti güçleri, son 1 haftadır Lazkiye ve Tartus'ta operasyonlar düzenleyerek savaş suçu işlemiş rejim mensuplarını tutukluyor. Operasyonlar devam ederken
sosyal medyada Alevi din adamı Hasan bin Hamdan el-Hasibi'nin türbesinin yakıldığına dair
bir video dolaşıma sokuldu.
Bu türbe, Esed rejimi düşmeden önce, Kasım ayının son günlerinde Halep'te yaşanan çatışmalar sırasında rejim unsurları tarafından yakılmıştı.

Fitnenin başı yine İran

İranlı Molla Lokman Bedirghara
, Humus'ta yaptığı bir konuşmayla Alevi grupları galeyana getirdi.
Hama, Humus ve Lazkiye gibi bölglerdeki devrik rejim unsurlarının da bu provokasyona katılmasıyla protestolar başladı.
Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile protestolar büyük ölçüde sona erdi.

Humus ve Lazkiye bölgesindeki Alevileri kışkırtan İranlı Molla Lokman Bedirghara (solda).

CHP'nin trollerinden fitneye destek

Provokasyon yeni yeni başlarken, katil Esed'in yanında saf tutmaktan imtina etmeyen CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi, HTŞ'nin Alevilere ateş açtığı yalanını öne sürdü.



Operasyonlarda 10 kişi yaşamını yitirdi

Yetkililer, Tartus ve Lazkiye'de devrik rejimin
savaş suçlularına yönelik hafta başında artan arama tarama faaliyetlerinde
silahlı grupların ateş açması ve pusu kurması sonucu
10 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiğini açıklamış
ve bölgeye takviye güçler gönderildiğini bildirmişti.



#mezhepsel sloganlar
#protesto
#sivil toplum kuruluşları
#suriye

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