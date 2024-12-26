Esed'in Şebbihaları boş durmuyor

Halep'te din adamı Ebu Abdullah Hasibi'nin türbesine zarar verildiği iddialarına ilişkin videolar, ilk olarak bazı sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşıma girdi. Bunun ardından Hama, Humus, Lazkiye, Tartus illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerinde bazı gruplar meydanlarda toplanarak eylem yaptı. Prostesto gösterilerinde ölen ve yaralananlar olurken, ülkenin geçici hükümeti, devrik rejim unsurlarının "provokasyonlar" tertiplediği açıklamasında bulundu. Topluluklar protestolarda "Aleviyye" ve “Ya Ali Ya Ali" şeklinde sloganlar atarken, Humus ve Tartus'ta eylemciler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedelerde çıkan çatışmada taraflardan ölen ve yaralananlar oldu. Olaylar sonrası Humus'ta 18.00-08.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada kabre saldırı olayının eski tarihli olduğu bildirildi.