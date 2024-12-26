Esed'in Şebbihaları boş durmuyor

Suriye'de 13 yılı aşkın süren ve yaklaşık bir milyon insanın hayatına mâl olan 8 Aralık devrimi sonrası eski rejimin kalıntıları boş durmuyor.
Silah bırakmaya yanaşmayan Esed rejimi yanlıları, İran'dan gelen "Gelecekte gelişmeler olacak" açıklamaları sonrası harekete geçti. Halep'te bir din adamının türbesine zarar verildiği iddia edilerek bazı kesimler sokaklara döküldü.
SOSYAL MEDYADAN KIŞKIRTIYORLAR
Halep'te din adamı Ebu Abdullah Hasibi'nin türbesine zarar verildiği iddialarına ilişkin videolar, ilk olarak bazı sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşıma girdi. Bunun ardından Hama, Humus, Lazkiye, Tartus illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerinde bazı gruplar meydanlarda toplanarak eylem yaptı. Prostesto gösterilerinde ölen ve yaralananlar olurken, ülkenin geçici hükümeti, devrik rejim unsurlarının "provokasyonlar" tertiplediği açıklamasında bulundu. Topluluklar protestolarda "Aleviyye" ve “Ya Ali Ya Ali" şeklinde sloganlar atarken, Humus ve Tartus'ta eylemciler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedelerde çıkan çatışmada taraflardan ölen ve yaralananlar oldu. Olaylar sonrası Humus'ta 18.00-08.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada kabre saldırı olayının eski tarihli olduğu bildirildi.
Hristiyanlar Noel'i kutladı
- Başkent Şam'daki Hristiyan cemaati, Noel'i kiliselerde dua ederek kutladı. Şam'ın Eski Şehir bölgesindeki Rum Melkit Katolik Kilisesi'nde Noel özgürlük içinde kutlandı. Patrik Absi, vaazında Suriye'de yeniden "barış, birlik, birlikte yaşama ve diyaloğun tesisi" için dua etti. Öte yandan, önceki gün Humus'ta Noel ağacının yakılmasının ardından yeni hükümete bağlı güvenlik güçleri, Noel kutlaması yapan Hristiyan vatandaşlara koruma sağladı.