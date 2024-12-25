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Suriye'deki yeni yönetimden 'İran' açıklaması: Saygı duymalı

Suriye'deki yeni yönetimden 'İran' açıklaması: Saygı duymalı

10:2725/12/2024, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" dedi.

Esaad Hasan Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.



Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" ifadelerini kullandı.


#İran
#Suriye
#Esaad Hasan Şeybani

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