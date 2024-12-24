Yeni Suriye yönetimi İran'a faturayı kesti: 300 milyar dolarlık dava
Hüseyin Berk
22:2024/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ahmed Eş-Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetiminin, Beşşar Esed'in sırtını sıvazlayıp katliamlara arka çıkan İran'a dava açacağı iddia edildi.
Suriye'nin yeni yönetiminin, Beşşar Esed rejiminin katliamlarına destek veren İran aleyhinde, uluslararası mahkemeler aracılığıyla dava açacağı iddia edildi. El-Müdün gazetesinde yer alan Suriye yeni yönetiminden bir isme dayandırılan habere göre; Tahran'dan, 'suç teşkil eden, keyfi politikaları' nedeniyle 300 milyar dolar talep edilecek.
Suriye'de devrimciler, 61 yıllık Baas rejimine karşı 27 Kasım'da başlattığı operasyonla Beşşar Esed'i devirdi.
Şam'ın 8 Aralık'ta özgürlüğüne kavuşması sonrası, Esed rejiminin en büyük destekçileri Rusya ve İran bölgeden çekilme kararı aldı.
"İran, yeni Suriye yönetiminden tazminat istedi" iddiası
İran, yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Esed'e verilen 'askeri destekten' dem vuran Tahran yönetimi, yeni kurulan Suriye hükümetinden 30 milyar dolar tazminat talep ettiği öne sürüldü. Basına yansıyan haberlerde Tahran'ın,
"Hükümet değişse bile İran'ın Suriye üzerindeki alacaklarından vazgeçilmeyecek. Suriye'de kurulacak yeni yönetim, bu borcu İran halkına ödemekle yükümlü olacak"
dediği aktarıldı.
Eş-Şara'dan İran'a tepki
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, İran'ın saldırgan tutumunu hedef alıp,
"Bazıları (İran ve vekilleri), bin yıl önce yaşanan tarihsel bir olaydan dolayı Şam halkından intikam almak için buraya geliyor. 1400 yıl önceki olaylarla (Kerbela) bizim ne ilgimiz var? Bu nasıl bir mantık, nasıl bir akıl yürütme? O olaylarda bizim ne rolümüz olabilir?"
tepkisini gösterdi.
"Tahran ile görüşmüyorlar bile..."
Lübnan merkezli El-Müdün gazetesinde yer alan habere göre; Suriye'deki yeni siyasi yönetime yakın bir kaynak, İran ile yeni yönetimin iletişim kurmadığını söyledi.
Şam Büyükelçiliği ve Suriye'nin Tahran Büyükelçiliğinin açılmasıyla ilgili diplomatik görüşmeler de dahil olmak üzere, siyasi yönetimle İran'la görüşülmediğini söyleyen kaynak,
Esed rejimi lehine askeri ittifak kuran Tahran yönetimine dava açacaklarını da bildirdi.
Yeni Suriye yönetiminden İran'a 300 milyar dolarlık dava
Davaya gerekçe olarak İran'ın 'suç teşkil eden ve keyfi' politikalarının Suriyelilere ve Suriye altyapısına verdiği zarar gösterildi.
Yeni Suriye yönetimi, İran'ın kendilerine 300 milyar dolar tazminat ödemesini talep etti.
Suriye'nin kasasını boşaltmışlar
Suriye'nin yeni geçici başbakanı Muhammed el-Beşir ülkede mali krizin yaşandığını duyurmuştu.
Beşir, ülkede döviz sıkıntısı olduğunu ve ilerlemenin zaman alacağını belirterek,
"Kasalarda sadece değersiz Suriye paraları var. Döviz bulunmuyor. Bir ABD doları 35.000 madeni paramızı satın alıyor
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