Yeni Suriye yönetimi İran'a faturayı kesti: 300 milyar dolarlık dava

"Bazıları (İran ve vekilleri), bin yıl önce yaşanan tarihsel bir olaydan dolayı Şam halkından intikam almak için buraya geliyor. 1400 yıl önceki olaylarla (Kerbela) bizim ne ilgimiz var? Bu nasıl bir mantık, nasıl bir akıl yürütme? O olaylarda bizim ne rolümüz olabilir?"