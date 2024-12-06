İran televizyonu bir gecede ağız değiştirdi: Artık ‘terörist’ değil muhalifler

Suriye'de, 27 Kasım'da Esed rejimine karşı operasyon başlatan muhalifler, 7-8 günlük sürede Halep, İdlib, Hama, Tel Rıfat ve son olarak da Humus'u ele geçirdi.

Muhaliflerin ilerleyişine en sert tepkiyi Rusya ve İran vermiş, Esed'in ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için 'ellerinden geleni yapacaklarını' duyurmuşlardı.

Bloomberg'te yer alan bir habere göre; Kremlin’e yakın bir kaynak, "Rusya’nın Esed’i kurtarma planı yok ve ordu mevzilerini terk ettiği sürece de bir plan beklemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Sky News Arabia ise, "Rusya, Esed yönetimine Suriye’ye yapacağı herhangi bir müdahalenin sınırlı olacağını ve şu an başka öncelikleri olduğunu bildirdi." haberini okuyucularına aktardı.

Gelişmelerin akabinde Esed ve eşinin Tahran'a kaçtığı iddia edildi.

Rusya'nın Esed'i gözden çıkardığına yorumlanan bu haberler, gündemin ilk sırasına yerleşirken İran Devlet Televizyonu da dikkat çeken bir karar aldı.

İran Devlet Televizyonu haber dilini değiştirdi: Suriyeli muhaliflere 'terörist' demeyi bıraktılar

İran Devlet Televizyonu, daha öncesinde 'terörist' olarak nitelendirdiği muhalifleri 'silahlı gruplar' olarak geçti.

Kanal, alt yazıda, "Halep’teki silahlı güruhlar, şehirdeki hiçbir Şii’ye zarar vermedi" ifadelerini kullandı.

Esed'in en büyük destekçisi İran

Suriye 2011’de başlayan olaylardan sonra halka ağır zulümler yapan Esed’e en büyük desteği hem siyasi hem de askeri güç olarak İran Devleti vermişti.











