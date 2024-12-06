Dünya basını son dakika geçti: Esed Suriye'den kaçtı mı?

Suriye'de 2011'de başlayan olaylardan sonra halka ağır zulümler yapan Esed’e en büyük desteği hem siyasi hem de askeri güç olarak İran Devleti verdi.
Muhaliflerin Şam'ın kapısına kadar gelmesi sonrası Suriye rejiminin lideri Beşşar Esed'in ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Gazeteci Ghassan Ibrahim, Esed ile beraber bakanlar ve başbakanın da Suriye'den ayrıldığını yazdı. Uluslararası medya kuruluşları ise, Rusya'nın Esed'i kurtarma planlarını askıya aldığını ve kendi öncelikleriyle ilgileneceğini Şam rejimine bildirdiğini yazdı. Rusya'nın desteğini kaybeden Esed'in, ailesiyle birlikte Tahran'a gittiği de konuşuluyor.
Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı ayaklanan muhalifler, bir hafta gibi kısa bir sürede Halep, İdlib, Hama, Tel Rıfat ve son olarak da Humus'un yönetimini aldı.
Esed, Suriye'den kaçtı mı?
Muhaliflerin Şam'ın kapısına dayanması sonrası Esed'in ailesiyle birlikte Suriye'den ayrıldığı iddia edildi.
Başbakan ve bakanları da kaçtı
Esed'in Şam'dan ayrıldığı haberini duyuran Gazeteci Ghassan Ibrahim,
"Suriyeli bakanlar ve Başbakan, iktidardan uzaklaştıklarının bir göstergesi olarak Suriye'yi terk etti."
gelişmesini de son dakika duyurdu.
"Esed, Tahran'a kaçtı" iddiası
Sosyal medyada, Esed ve eşinin Tahran'a kaçtığı iddia edildi. Bazı kaynaklar ise, Esed'in tek başına İran dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüşeceğini belirtti.
Rusya'nın 'yardım etmeyeceğiz' kararı mı etkili oldu?
Bloomberg'te yer alan bir habere göre; Kremlin’e yakın bir kaynak,
"Rusya’nın Esed’i kurtarma planı yok ve ordu mevzilerini terk ettiği sürece de bir plan beklemiyoruz."
açıklamasında bulundu.
Sky News Arabia ise,
"Rusya, Esed yönetimine Suriye’ye yapacağı herhangi bir müdahalenin sınırlı olacağını ve şu an başka öncelikleri olduğunu bildirdi."
haberini okuyucularına aktardı.
İsrail medyası da panikte: Esed rejimi düşmemeli
İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post ise, Esed rejiminin devrilmeye yakın olduğunu itiraf edip,
"Esed rejiminin devrilmesi, İsrail için kötü bir haber olabilir."
haberini geçti.
#Beşşar Esed
#Suriye
#İran
#Rusya