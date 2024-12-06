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Esed rejiminin son destekçisi Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı hedef alıp 'devlet tehlikede' dedi

Esed rejiminin son destekçisi Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı hedef alıp 'devlet tehlikede' dedi

20:296/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu, Esed rejimine karşı muhaliflerin ilerleyişini 'komşumuzun evi yanıyor' olarak yorumladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Esed rejimine karşı muhaliflerin ilerleyişini 'komşumuzun evi yanıyor' olarak yorumladı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de muhaliflerin Esed rejimine karşı yürüyüşünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Erdoğan'ın 'emirle dış politikada yön değiştirdiğini' iddia eden Kılıçdaroğlu, "Komşunuzun evi yanarken, orada kavga varken, siz kendi evinizde huzur bulamazsınız. Devletimizin geleceği tehdit ve tehlike altındadır." ifadelerini kullandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı ayaklanan muhalifler, bir hafta gibi kısa bir sürede Halep, İdlib, Hama, Tel Rıfat ve son olarak da Humus'un yönetimini aldı.

Bugün cuma namazı sonrası Suriye'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Esed'e 'Gel görüşelim' demiştik, ne yazık ki olumlu yanıt vermemişti." i
fadelerini kullandı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de muhaliflerin Esed rejimine karşı yürüyüşünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

Esed rejiminin son destekçisi Kılıçdaroğlu: Komşunuzun evi yanarken huzur bulamazsınız

Erdoğan'ın 'emirle dış politikada yön değiştirdiğini' iddia eden Kılıçdaroğlu,
"Devletimizin geleceği tehdit ve tehlike altındadır."
ifadelerini kullandı.
"Komşunuzun evi yanarken, orada kavga varken, siz kendi evinizde huzur bulamazsınız."
diyen Kılıçardoğlu,
"Türkiye, en kısa sürede bütün güçleri kendinde toplayan, teslim alınan ve tehdit edilebilen bu tek adamlı Saray Rejiminden kurtulmalıdır."
dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Suriye
#Beşşar Esed
#Recep Tayyip Erdoğan

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