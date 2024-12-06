Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması: Muhaliflerin hedefi Şam

Lübnan'dan görüşme talebi olduğunu söyleyen Erdoğan,

"Dün Lübnan'da yine sayın Başbakandan bir haber aldım. Bir görüşme talebi var. Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Bizde tabii elimizden geleni yapacağız. Ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi içinde Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Bunlar özellikle de ayni hatta nakdi yardım talepleri. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz"