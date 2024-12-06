Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması: Muhaliflerin hedefi Şam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Suriye'deki mevcut duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından Suriye'deki gelişmelere ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.
"Hedef Şam"
"Hedef Şam"
Erdoğan
"İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Esed'a 'gel görüşelim' dedik olumlu bir karşılık alamadık. İdlib tamam Humus yine muhaliflerin elinde. Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu"
şeklinde konuştu.
"Lübnan'dan bir haber aldım"
"Lübnan'dan bir haber aldım"
Lübnan'dan görüşme talebi olduğunu söyleyen Erdoğan,
"Dün Lübnan'da yine sayın Başbakandan bir haber aldım. Bir görüşme talebi var. Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Bizde tabii elimizden geleni yapacağız. Ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi içinde Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Bunlar özellikle de ayni hatta nakdi yardım talepleri. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz"
dedi.
"BM bu konuda tek çıkış yolu"
"BM bu konuda tek çıkış yolu"
Erdoğan
"Dün Guterres ile görüşmem oldu. Onlarda ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar. 'Birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim' diyorlar. Bizlerde bu görüşmeleri devam ettirerek, ateşkesi nasıl devam ettiririz bunun gayreti içinde olacağız. BM bu konuda tek çıkış yolu"
diye konuştu.
"Hesabını sormamız lazım"
"Hesabını sormamız lazım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar İsrail'i köşeye sıkıştırıyor.
Bugüne kadar İsrail kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinden sıyrıldı.
İnsanlık İsrail'i bu attığı adımlarda yaptığı bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak.
İsrail'in bu vahşetini ve bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak ne yapıp yapıp hesabını sormamız lazım"
ifadelerini kullandı.
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