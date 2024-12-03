Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de kimse dışlanamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi sebeple olursa olsun kimse dışlanamaz” dedi. AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda, Sosyal Politikalar Başkanlığı’nca düzenlenen Dünya Engelliler Günü Buluşması'na katılan Erdoğan, ülkenin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik etti. Ecdadın engelli konusuna yaklaşımını hatırlatan Erdoğan, Selçuklu döneminde sultanların Darüşşifa kurumlarıyla, Ahi Teşkilatı'nın orta sandıklarıyla, vakıfların Hankah ve şifahanelerle engellilerin ve hastaların daima yanında olduğunu dile getirdi.





GÜÇLÜ KÖPRÜLER KURUYORUZ

Türkiye'de kimi marjinal çevrelerin bitmeyen bir kinle özellikle hedef aldığı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın, 1889'da açtırdığı bir mekteple işitme ve konuşma engelli kişilerin çağın üzerinde bir eğitim almalarını sağladığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “İşte biz böyle bir geçmişten, böyle bir devlet geleneğinden, hamdolsun böyle erdemli ve kapsamlı bir sosyal politika tecrübesinden geliyoruz. Bundan da iftihar etmemiz, gururlanmamız gerekiyor. Başkaları gibi devletimizin ve milletimizin tarihini bir asır öncesinden başlatıp, geçmişi reddetmek yerine, tarihimizi bir bütün olarak kucaklıyor, maziden bugüne ve geleceğe güçlü köprüler kurmaya gayret ediyoruz.”





DEVLETİN SAHİBİ MİLLETTİR

Ecdattan miras kalan ne kadar değer, ne kadar uygulama varsa hepsini muhafaza etmenin, daha ileri seviyelere taşımanın çabasında olduklarını belirten Erdoğan, sosyal adaleti güçlendirmeyi, eşitsizliği gidermeyi hedefleyen, kuşatıcı insan odaklı yaklaşımların gerisinde işte bu tasavvurun bulunduğunu söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz her zaman şunu savunduk. Bugün de aynı hassasiyeti taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sahibi millettir. 85 milyonun tamamıdır. İnanç, mezhep, meşrep ayırmaksızın milletimizin tüm fertleri, devletimizin nazarında aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Tek parti faşizmi ve darbe dönemlerindeki gibi makbul olan ve olmayan vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz.”





KARA GÜNLER GERİDE KALDI

“Sırf inancından, başörtüsünden, sakalından dolayı insanların kamusal hayatın dışına atıldığı o kara günler artık geride kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi sebeple olursa olsun kimse dışlanamaz, ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez, sosyal, siyasal ve iktisadi noktada kesinlikle geri görülemez. Bunların en başında da engelli vatandaşlarımız yer almaktadır. Biz engelli vatandaşlarımızla güçlüyüz ve 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefine giden yolda engellilerimizle kol kolayız, omuz omuzayız. Milletimizin farklı kesimlerine yönelik ayrımcı uygulamalara son vermeyi nasıl görev biliyorsak, engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasını da devletimizin asli vazifesi olarak görüyoruz.”





Engellilere dijital hizmet

2020 yılını “Erişilebilirlik Yılı” ilan ederek bu alandaki çalışmalara daha da hız kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erişilebilirlik yalnızca fiziki yapılarla sınırlı değil, teknolojinin tüm unsurlarıyla hayatımızı hem de doğrudan etkilediği bugünlerde çoğu ürün ve hizmete erişim dijital yollarla sağlanıyor. Buradan bir müjdeyi tüm engellilerimizle paylaşmak istiyorum. Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini inşallah yakın zamanda yayınlayacağız. Genelgemiz tüm engelli kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.”









Erken teşhis için pilot uygulama

Erken teşhis ve müdahalenin birçok alanda olduğu gibi engellilikle mücadelede de önemli bir yer tuttuğunu belirten Erdoğan, “0-8 yaş aralığındaki özel gereksinimli evlatlarımızın ihtiyaç duydukları hizmetleri etkili bir şekilde alabilmeleri için aile temelli, ulusal erken müdahale sistemimizi yıl bitmeden pilot olarak hayata geçireceğiz. Engelli kardeşlerimizin hiçbir zorlukla karşılaşmadan hayatın her alanında güçlü şekilde var olabildiği bir ülke Türkiye Yüzyılı'nda ulaşmak istediğimiz hedeflerden biridir. Türkiye Yüzyılı sadece barışın, huzurun, kardeşliğin değil, engellilerin de yüzyılı olacaktır” dedi.





Elinizi taşın altına koyun

“Engelsiz bir Türkiye istiyorsak, tüm kurumlarımızın uyum ve iş birliği içinde buna katkı sağlaması şarttır” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu noktada sorumluluk üstlenen tüm birimlerimizin gereken özeni, titizliği, hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. Engelli kardeşlerimizin hayatın her safhasında daha fazla görünür olmaları, daha fazla yer almaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başta mahalli idareler olmak üzere kamu yahut özel her kurum ve kuruluşun engellilerin hayatına olumlu manada dokunmak noktasında elini taşın altına koymasını özellikle beklediğimizi burada vurgulamak istiyorum.”





Dünyaya iyiliği taşıdık

Merkezine insanı ve insanlık değerlerini alan medeniyet çınarıyla farklı coğrafyalara iyiliği, adaleti, şefkat ve merhameti taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün gönül coğrafyamızda hangi evi ziyaret etseniz orada mutlaka Türkiye'ye dua eden, bu millete selam gönderen, bizleri ve ecdadı hayırla yad eden insanlarla karşılaşırsınız. Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir tespitinin kuru bir hamaset değil tam aksine güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz. Türkiye adına, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi adına, Türkiye Yüzyılı'nın inşası adına çok büyük bir kazanımdır, önemli bir referanstır.”





Suriye’yi yakından takip ediyoruz

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç, dün Türkiye’yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç’i resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşme yapan Erdoğan ve Milatoviç, ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, iki ülke ilişkilerinin ele alındığını ifade eden Erdoğan, Balkanlar’da huzuru, refahı ve istikrarın desteklendiğini söyledi.





HEDEF 250 MİLYON DOLAR TİCARET

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulmasını kararlaştırdıklarını belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki 250 milyon dolara çıkarma hedefinin olduğunu vurguladı. Karadağ’a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geldiğimizi kaydeden ifade eden Erdoğan, “Yatırımlarda rekor artış oldu” dedi. “Gazze'de bir an önce ateşkesin bir an önce sağlanmasını ümit ve arzu ediyoruz” vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız. Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız ve gerekse MİT Başkanımız muhataplarıyla sürekli istişarelerini gerçekleştiriyorlar.”





HAKLILIĞIMIZI TESCİL ETTİ

“Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyid ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savunageldiği politikaların parametreleri bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğinin korunması, Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. Sahadaki süreci anbean takip ve tahlil ediyor, bunlara halel getirebilecek herhangi bir özellikle farklı eylemin yaşanmaması adına gereken tedbirleri alıyoruz.”



