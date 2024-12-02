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Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı

17:202/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile karşılama töreninin ardından baş başa görüşecek.


Türkiye ile Karadağ arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için yapılacaklar değerlendirilecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milatoviç, başta Filistin olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri de konuşacak.



#cumhurbaşkanı
#RecepTayyip Erdoğan
#Karadağ
#Ankara

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