Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile karşılama töreninin ardından baş başa görüşecek.

Türkiye ile Karadağ arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için yapılacaklar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milatoviç, başta Filistin olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri de konuşacak.