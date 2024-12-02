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Cumhurbaşkanı Erdoğan engellilere müjdeyi verdi: Genelgeyi yakında yayınlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan engellilere müjdeyi verdi: Genelgeyi yakında yayınlayacağız

14:372/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “Engelsiz Türkiye Programı”nda konuştu. Erdoğan, "‘İnsan insanın kurdudur' yerine ‘insan insanın yurdudur' dedik ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ettik. 'Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir' tespitini kuru bir hamaset değil tam aksine güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz. Bu parayla, güçle, zorla elde edilebilecek bir paye değildir. Bu parayla elde edilebilecek bir paye değildir." dedi. Erdoğan, "Buradan bir müjdeyi tüm engellilerimizle paylaşmak istiyorum. Web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliğiyle ilgili genelgeyi yakında yayınlayacağız. Genelgemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Engelsiz Türkiye Programı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. 81 ildeki milyonlarca engelliyi temsilen programımıza gelen tüm kardeşlerimize sefalar getirdiniz diyorum.

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarıma sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan engellilere müjdeyi verdi: Genelgeyi yakında yayınlayacağız
Gündem / Politika
02 Aralık, Pazartesi

BM öncülüğünde tüm dünyada kabul görmüş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellerle ilgili farkındalığın artırılmasına vesile teşkil ediyor. Bu konuda en önemli husus, toplum hassasiyetin gerilemesine izin vermemektir. Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla başarılı olabiliriz.

Sosyal aktivitelerle, toplumsal bilinci artıran kampanyalarla engelli kardeşlerimize samimi destek vermemiz gerekiyor.

"Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir"

Engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümü noktasında, en önemli husus, bu konuyu her fırsatta gündeme taşımak suretiyle toplumsal hassasiyetin gerilemesine izin vermemektir. ‘İnsan insanın kurdudur' yerine ‘insan insanın yurdudur' dedik ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ettik. 'Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir' tespitini kuru bir hamaset değil tam aksine güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz. Yurt dışı ziyaretlerimizde de bunu gördük. Bu parayla, güçle, zorla elde edilebilecek bir paye değildir. Bu parayla elde edilebilecek bir paye değildir.


"2. Abdülhamid açtırdığı bir mekteple işitme ve konuşma engellilerin eğitim almasını sağladı"

Ecdadın engelli konusuna nasıl yaklaştığını sizlere hatırlatmak istiyorum. Engelliler askeri ve idari görevlere getirilmiş, sosyal hayata katılımları teşvik edilmiştir. Ecdad vakıflar, eğitim ve sağlık kurumlarıyla engellilerin topluma kazandırılmasına müthiş bir hassasiyet göstermiştir. 2. Abdülhamid 1899'da açtırdığı bir mekteple işitme ve konuşma engellilerin eğitim almasını sağlamıştır.


"21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefine giden yolda engellilerimizle kol kolayız"

Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse dışlanamaz, ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez. Bunların en başında da engelli vatandaşlarımız yer almaktadır. Biz engelli vatandaşlarımızla güçlüyüz ve 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefine giden yolda engellilerimizle kol kolayız.

Engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasını devletimizin asli vazifesi olarak görüyoruz.

Engellilere müjdeyi verdi

Buradan bir müjdeyi tüm engellilerimizle paylaşmak istiyorum. Web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliğiyle ilgili genelgeyi yakında yayınlayacağız. Genelgemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Engelli bireyler ve refakatçileri için gelir desteği ödemelerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar 1,5 milyar liralık seyahat desteği gerçekleştirdik.

Engelli kardeşlerimize yönelik hizmetleri geç kalmış hakların teslimi yaklaşımıyla hayata geçirdik. Engelli memur sayısında önemli kademe kaydettik. 71 bin engelli memur sayısına yaklaştık. Özel sektörde istihdam edilmelerine de önem veriyoruz.

#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Engelsiz Türkiye

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