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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye'yi görüştü: 'Serinkanlılıkla yönetilen yeni aşama' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye'yi görüştü: 'Serinkanlılıkla yönetilen yeni aşama' vurgusu

Hüseyin Berk
18:375/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - BM Genel Sekreteri Guterres (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan - BM Genel Sekreteri Guterres (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile MGK toplantısı sürerken telefonda görüştü. "Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini" ifade eden Erdoğan, Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıda ana gündem maddesi Suriye...

MGK'da görüşmeler sürerken, sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

MGK toplantısında BM Genel Sekreteri ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile MGK toplantısı sırasında telefonda görüştü.

Suriye’nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğunu ifade eden Erdoğan, Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti.

"Esed halkıyla angaje olmalı"

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Millî Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Antonio Guterres
#Türkiye
#Suriye

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