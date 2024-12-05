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Yılın son MGK toplantısı başladı: Ana gündem Suriye

Yılın son MGK toplantısı başladı: Ana gündem Suriye

16:575/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
DHA
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Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Suriye'deki son durum gündemde olacak.
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Suriye'deki son durum gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıda ana gündem maddesi Suriye olacak. Ayrıca 'Yapay zeka' kavramının ilk kez kırmızı kitaba dahil edilmesi konuları ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.


Suriye'deki son durum gündemde olacak.


Terörle mücadele gündemde

MGK'da görüşülecek bir diğer konu, terörle mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.


Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerdeki son gelişmeler ele alınacak.


"Kırmızı Kitap" güncellenecek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.


ABD'den alınması planlanan 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD’deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye’ye teslimi ile Türkiye’nin F-35 programına alınması da masada olacak.


Milli Güvenlik siyaseti belgesinin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere.
Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi bekleniyor.

Tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor.


#MGK
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara

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