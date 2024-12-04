AK Partili Yenişehirlioğlu: Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor?

Bu al bayrağın gölgesinde, huzurla, gururla ve mutlulukla yaşamaya ilelebet devam edeceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye’nin bütünlüğünü, Suriye Halkının güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesini savunuyoruz. Hem kendi güvenliğimiz hem de güneyimizdeki halkların güvenliğinin sağlanması için bunca mücadele verirken bundan niye bu kadar rahatsızlık duyulduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.

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