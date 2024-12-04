AK Partili Yenişehirlioğlu, Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan DEM'li Koçyiğit'e tepki gösterdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız olan DEM Parti'li Gülistan Koçyiğit'e tepki gösterdi. Meclis'te konuşan Yenişehirlioğlu, "Sadece Halep değil dünyanın herhangi bir köşesinde şehit kanıyla sulanmış Türk Bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor?" dedi. Türk milletinin ihtiyaç duyulan her anda uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğini belirten Yenişehirlioğlu, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye’nin bütünlüğünü, Suriye Halkının güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu
,
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit
'e tepki göstererek, "
Türk Bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor?
" dedi.
AK Partili Yenişehirlioğlu: Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor?
Gündem / Politika
04 Aralık, Çarşamba
DEM Parti'li Gülistan Koçyiğit, Suriye'de muhaliflerin
Halep Kalesi
'ne
Türk bayrağ
ı dikmesini hedef alarak, "
Türkiye, Halep’i işgal mi etmek istiyor? Suriye’yi işgal mi etmek istiyoruz, soruyoruz
" sözleriyle Türkiye'yi işgalcilikle suçlamıştı.
AK Partili Yenişehirlioğlu, DEM'li Koçyiğit'in, "
Halep’e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Halep kimin toprağı? Kimin şehri? Türkiye, Halep’i Suriye’yi işgal mi etmek istiyor? Soruyoruz.
” ifadelerine ve benzer söylemlere
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)
yaptığı konuşmada tepki gösterdi.
"Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor?"
"Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor?"
Türk milletinin ihtiyaç duyulan her anda uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğini belirten Yenişehirlioğlu, "
Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye’nin bütünlüğünü, Suriye Halkının güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesini savunuyoruz.
" dedi.
Yenişehirlioğlu TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"
Önemli olan ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü… Sadece Halep değil dünyanın herhangi bir köşesinde şehit kanıyla sulanmış Türk Bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor?
Biz, Türk milleti olarak, bize ihtiyaç duyulan her anda, her zamanda, her yerde; mazlumun, mağdurun ve uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğiz.
Bu al bayrağın gölgesinde, huzurla, gururla ve mutlulukla yaşamaya ilelebet devam edeceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye’nin bütünlüğünü, Suriye Halkının güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesini savunuyoruz. Hem kendi güvenliğimiz hem de güneyimizdeki halkların güvenliğinin sağlanması için bunca mücadele verirken bundan niye bu kadar rahatsızlık duyulduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.
"
DEM'li Koçyiğit Türk bayrağından rahatsız oldu
DEM'li Koçyiğit Türk bayrağından rahatsız oldu
Suriye'de muhalifler rejimden aldıkları
Halep Kalesi
'ne Türk bayrağı dikmişti.
DEM Parti'li Gülistan Koçyiğit, kaleye asılan
Türk bayrağı
ndan rahatsız oldu.
Bugün yaptığı basın açıklamasında "
Halep kimin şehri?
" diyen DEM’li Koçyiğit, "
Türkiye, Halep’i işgal mi etmek istiyor? Suriye’yi işgal mi etmek istiyoruz, soruyoruz
" diyerek Türkiye'yi işgalcilikle suçladı.
#Türk Bayrağı
#Halep Kalesi
#AK Parti
#Bahadır Yenişehirlioğlu
#DEM Parti
#Gülistan Koçyiğit