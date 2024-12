AK Partili Yenişehirlioğlu: Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor?

Türk milletinin ihtiyaç duyulan her anda uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğini belirten Yenişehirlioğlu, "

Türk milletinin ihtiyaç duyulan her anda uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğini belirten Yenişehirlioğlu, "

Biz, Türk milleti olarak, bize ihtiyaç duyulan her anda, her zamanda, her yerde; mazlumun, mağdurun ve uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğiz.