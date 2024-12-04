Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den cevap: Sonu karanlık

Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den cevap: Sonu karanlık

Lokman Özdemir
11:054/12/2024, Wednesday
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsmet Büyükataman - Özgür Özel
İsmet Büyükataman - Özgür Özel

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı sırasında Devlet Bahçeli'nin konuşma metnini içeren kağıdı yırtmasına yönelik bir açıklama yaptı. Büyükataman "Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır." dedi.

MHP Genel Sekreteri
İsmet Büyükataman,
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'nin konuşma metnini yırtmasına tepki gösterdi.

Büyükataman, "Genel Başkanımız Bahçeli'nin sözleri, büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır." ifadesini kullandı.



"Gazi Meclise yakışmayacak nezaketsizlik"


Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik haklı eleştirilerine cevap vermekten kaçtığını, dün TBMM kürsüsünde "Gazi Meclise yakışmayacak bir nezaketsizliğe imza attığını" ifade etti.




Özel'in yaptığı "yakışıksız davranışın söyleyecek sözünün kalmadığının, CHP'nin tükenişinin ve aziz millete verecek bir cevabının olmadığının ilanı olduğunu" savunan Büyükataman, şunları kaydetti:


"Demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP'nin maskesi düştü"


"Emperyalizmin DEM'inde fokur fokur kaynayan CHP ve Özgür Özel, milletten ve demokrasiden umudunu kestiğini bir kez daha TBMM kürsüsünde göstermiştir. Kutuplaşmadan beslenen, fonlanmış kalemlerle ayakta durabilen, demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP'nin maskesi düşmüştür.

Özgür Özel'in söyleyecek sözü bitmiş, gerçek yüzü görünmüş, kürsülerde geçirdiği öfke krizlerinin kurbanı olmuştur. Özgür Özel'e ve CHP'ye söyleyeceğimiz şudur; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır."


#İsmet Büyükataman
#CHP
#MHP
#Özgür Özel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammında nefesler tutuldu: Asgari ücret zammı nasıl belirleniyor?