Economist'ten 'Suriye' analizi: Esed ölümcül tehlike altında son darbe Şam'ın kalbine inecek

"İran, top mermilerinin çoğunu sağladı, ancak o da azaldı. Desteklediği Lübnan Şii milis gücü olan Hizbullah, İsrail ile bir yıllık savaştan dolayı hırpalandı. On yıl önce yaptığı gibi, Esad'a yardım etmek için binlerce savaşçı konuşlandıramaz. İran'ın kendisi de Suriye'deki askeri altyapısına yönelik bir yıllık İsrail saldırılarına katlandı. Ayrıca, YPG'nin Amerikan desteğiyle İran destekli güçlerle savaştığı doğu Suriye'de de baskı altında."