Hama 3 taraftan kuşatıldı: Köşeye sıkışan Esed askerlerin maaşlarına zam yaptı

Suriye'de muhalifler, stratejik Hama şehrinin kilit bölgesini üç cepheden kuşatırken ilerleyişlerine devam ediyor. Rejim güçleri ise kontrolü kaybetmemek için karşı saldırı düzenlerken, bölgede şiddetli çatışmalar sürüyor.





Hızla ilerleyen muhalifler saldırılarının başlarında pek dirençle karşılaşmamış olsalar da Hama çevresindeki çatışmalar giderek şiddetlenmeye başladı.





Esed çareyi zamda buldu





Esad, Suriye resmi ajansı SANA'nın bildirdiğine göre karşı saldırı için güçlerini güçlendirmeyi amaçladığı için kariyer askerlerinin maaşlarında yüzde 50 artış emri verdi.





SANA tarafından alıntılanan bir askeri kaynak, sabah saatlerinden bu yana kuzey Hama ilinde muhaliflere karşı "şiddetli çatışmalar" yaşandığını bildirmiş ve "ortak Suriye-Rus savaş uçaklarının" çabanın bir parçası olduğunu eklemişti.









Rejimden Hama'ya büyük takviye





Gözlemevi ise hükümet güçlerinin son 24 saatte "Hama'ya ve çevresine büyük askeri konvoylar" getirdiğini; şehre doğru tanklar, silahlar, mühimmat ve askerlerle dolu "düzinelerce kamyon" ilerlediğini söyledi.





"Rejim güçleri ve Rus ve İranlı subayların önderlik ettiği hükümet yanlısı savaşçıların" Hama'nın kuzeybatısındaki bir saldırıyı püskürtebildiğini" söyledi.





Çatışmanın, çoğunlukla Alevilerin yaşadığı bir bölgeye yakın olduğunu, Alevilerin başkanla aynı Şii İslam koluna mensup olduğunu söyledi.





Alman haber ajansı DPA, ödüllü Suriyeli fotoğrafçı Anas Alkharboutli'nin Hama yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.









Hama 3 taraftan kuşatıldı





Suriye'nin merkezindeki stratejik konumda olan Hama'da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren muhalifler kenti üç taraftan kuşattı ve sabaha kadar yoğun çatışmalar sürmeye devam etti. Hama'da yaşanan sıcak çatışma Al Jazeera tarafından son birkaç gün içindeki en önemli gelişme olarak niteleniyor.





AFP'nin haberine göre "Suriye yönetimi için başkent ve iktidar merkezi Şam'ı korumak için son kale anlamına gelen Hama'yı korumak hayati öneme sahip."





Ajans, "Muhaliflerin Beşşar Esad'ın elinden yıldırım saldırılarıyla aldığı Halep'ten sonra muhalifler üç kilometre uzakta, güneydeki Humus'a doğru tek bir çıkış kaldı" dedi.





Suriye'deki bir kaynak ağına dayanan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hükümet güçlerinin "güneydeki Humus'a doğru tek bir çıkış kaldığını" söyledi.





Muhaliflerin 'başarılarının anahtarı'





Geçtiğimiz hafta saldırının başlamasından bu yana muhaliflerin elde ettiği başarıların anahtarı, on yıldan fazla süren savaşta hiçbir zaman hükümetin elinden tamamen düşmeyen Halep'in ele geçirilmesiydi.





Hayat Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Celeni, Çarşamba günü Halep'in simgesel kalesini ziyaret etti. Muhaliflerin Telegram kanalında yayınlanan görüntülerde, Celeni'nin tarihi kaleyi ziyaret ederken açık üstü bir arabadan destekçilerine el salladığı görüldü.











