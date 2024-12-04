Almanya'dan Suriye açıklaması: Türkiye merkezi role sahip

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de son dönemde yaşananlarla ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'nin çözüm sürecinde merkezi bir rol oynadığını vurguladı.
Baerbock paylaşımında, Suriye'deki sivillerin ve azınlıkların korunmasının birinci öncelik olması gerektiğini vurguladı.
Alman Dışişleri Bakanı paylaşımında, Ukrayna'daki savaşa da değinerek, NATO'nun, "böylesi fırtınalı dönemlerde güvenlik çıpası" olduğunu kaydetti.
"NATO'nun doğu kanadını güçlendiriyoruz"
Suriye'de son günlerde neler yaşanıyor?
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı 1 Aralık'ta Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlamıştı. Operasyon kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG, varlığını sürdürdüğü Münbiç'ten sık sık terörden arındırılan bölgelere sızma girişimleri yapıyor ve karadan karaya yapılan atışlarla sivilleri hedef alıyor.