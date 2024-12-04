Almanya'dan Suriye açıklaması: Türkiye merkezi role sahip

"Avrupa'nın güvenliği, NATO'nun doğu kanadının korunması ve Ukrayna'nın siyasi, ekonomik ve askeri olarak desteklenmesi önemli. Litvanya'daki tugayımızla karada, Eurofighter'larla havada ve Baltık Denizi'ndeki ilave gemilerle NATO'nun doğu kanadını güçlendiriyoruz."