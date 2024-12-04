Hakurk ve Gara bölgesine hava harekatı: 9 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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