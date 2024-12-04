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Hakurk ve Gara bölgesine hava harekatı: 9 PKK'lı terörist etkisiz

Hakurk ve Gara bölgesine hava harekatı: 9 PKK'lı terörist etkisiz

11:464/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere nefes aldırmıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere nefes aldırmıyor.

Irak'ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda, Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz"
d
enildi.





#MSB
#PKK
#terör operasyonu

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