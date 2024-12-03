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PKK'ya iki bölgede ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya iki bölgede ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

15:433/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
DHA
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Suriye'nin kuzeyinde terör temizliği sürüyor.
Suriye'nin kuzeyinde terör temizliği sürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"
denildi.



#MSB
#Ankara
#terör operasyonu

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