MSB: Pençe-Kilit operasyonunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ şehit oldu
07:563/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
DHA
AA
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Pençe-Kilit operasyonunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından(MSB), yapılan açıklamada, Kızıldağ'ın, 16 Kasım'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralandığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.
Tedavisi hastanede devam eden Uzman Çavuş Kızıldağ'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:
"Kahraman silah arkadaşımız 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
Şehidin evine akın ettiler
Şehadet haberi alan yakınları, taziye için baba evine akın etti. Evli ve 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin, çarşamba günü Feke ilçesi Ormancık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
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