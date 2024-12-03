MSB: Pençe-Kilit operasyonunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ şehit oldu

Tedavisi hastanede devam eden Uzman Çavuş Kızıldağ'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.