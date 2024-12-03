Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
12:013/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.

Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığımızdan (MSB), yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadeleri kullanıldı.

#MSB
#Metina
#Irak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu ne zaman yatar?