Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığımızdan (MSB), yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
Açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadeleri kullanıldı.
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