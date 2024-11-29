Terör kaynağında kurutuluyor: İki bölgede 13 PKK'lı terörist etkisiz

"Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için Irak kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyor. Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.