Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Terör kaynağında kurutuluyor: İki bölgede 13 PKK'lı terörist etkisiz

Terör kaynağında kurutuluyor: İki bölgede 13 PKK'lı terörist etkisiz

12:1329/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için Irak kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyor. Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
denildi.


#MSB
#Gara
#Hakurk
#PKK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF SINAV TAKVİMİ 2024: AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?