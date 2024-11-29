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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 7 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 7 şüpheli yakalandı

12:0929/11/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. İzinsiz eylemlere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü lehine slogan atan 7 kişi yakalandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince, daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü lehine slogan atan şüphelilerin eşkali kamera kayıtlarından belirlendi.


Şüphelilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.




#pkk
#Şırnak
#emniyet

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