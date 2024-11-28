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Yunanistan sınırında operasyon: 3 terör şüphelisi yakalandı

Yunanistan sınırında operasyon: 3 terör şüphelisi yakalandı

15:4428/11/2024, Thursday
DHA
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Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri K.A. ve H.B. ile PKK terör örgütü şüphelisi İ.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

#Edirne
#Yunanistan
#FETÖ
#PKK

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