Yunanistan'dan Türkiye sınırı için yeni karar: Daha da artıracak...

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) ilini ziyaret etti. Bir dizi törene katılan Gerapetritis, daha sonra Meriç sınırına geçerek, inşa edilen metal çiti yerinde inceledi. Burada yaptığı açıklamalarda savunma hattını güçlendirmenin önemini vurgulayan Gerapetritis, ek olarak 150 sınır muhafızının daha alınacağını söyledi. Bu sınır muhafızlarının halihazırda görev yapan 450 sınır muhafızının bulunduğu birime dahil edileceğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde duyuru yapılacağını açıkladı.