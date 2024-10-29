Yunanistan'dan Türkiye sınırı için yeni karar: Daha da artıracak...

Meriç Nehri'nde yapımı devam eden metal çit inşaatında incelemelerde bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, sınıra 150 muhafız daha alınacağını söyledi. Böylelikle son iki yılda bu sayı 600'e çıkmış olacak.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) ilini ziyaret etti. Bir dizi törene katılan Gerapetritis, daha sonra Meriç sınırına geçerek, inşa edilen metal çiti yerinde inceledi. Burada yaptığı açıklamalarda savunma hattını güçlendirmenin önemini vurgulayan Gerapetritis, ek olarak 150 sınır muhafızının daha alınacağını söyledi. Bu sınır muhafızlarının halihazırda görev yapan 450 sınır muhafızının bulunduğu birime dahil edileceğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde duyuru yapılacağını açıkladı.
Böylelikle son iki yılda bu sayı 600'e çıkmış olacak.