Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı askeri törenle geldiği Anıtkabir'de Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ndeki mesajında, "Bölgemizde sınırların kan ve gözyaşı ile çizilmek istendiği dönemde vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır" ifadelerini kullandı.