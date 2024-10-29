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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

13:3229/10/2024, Salı
AA
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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Fotoğraf: Arşiv)
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Fotoğraf: Arşiv)

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Osmani, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle X'ten Türkçe paylaşımda bulundu.

Osmani, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı bu anlamlı günde, birlik ve beraberlik ruhunun ülkenizin dört bir yanında hakim olmasını diliyorum. Kosova halkı, Türkiye'nin uzun yıllar boyunca sağladığı sarsılmaz destek ve sürekli dostluğa içtenlikle teşekkür eder." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Kosova arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını belirten Osmani, işbirliği fırsatlarını büyük bir heyecanla değerlendirmeyi umduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Yarınlara kavuşmak için aşmamız gereken az sayıda engel kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalıştıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız bu dönemde çok büyük fedakarlıklar yaparak nice sinsî oyunları ve tuzakları bozarak nice hain saldırıları boşa çıkartarak gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettik. Artık güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye her alanda yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz.Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız aydınlık yarınlara kavuşmak için önümüzde aşmamız gereken az sayıda engel, çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı" ifadelerini kullandı.

#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
#Kosova
#Vjosa Osmani

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