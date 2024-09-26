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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan açıklaması: Türkiye'nin tepkisini Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde ilettik

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan açıklaması: Türkiye'nin tepkisini Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde ilettik

15:2026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
AA
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Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularını ihlal etmişti.
Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularını ihlal etmişti.

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde ilettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürün belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirildiği belirtilerek,
"İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
ifadesine yer verildi.
Açıklamada, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili Türkiye'nin tepkisinin Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde iletildiği kaydedildi.
Türk balıkçıları taciz eden Yunan Sahil Güvenliği sınırlarımızdan sürüldü

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk balıkçı teknesini havaya ateş ederek taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi. Komutanlıktan yapılan açıklamada, Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı "Barbaros-4" isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiği bildirildi. Bunun üzerine olay mahalline derhal bölgede görev yapmakta olan bir sahil güvenlik gemisi ve bir sahil güvenlik botunun sevk edildiği belirtildi. Görevlendirilen sahil güvenlik unsurlarınca orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun, önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

#Dışişleri Bakanlığı
#Yunanistan
#Ege Denizi

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