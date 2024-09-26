Dışişleri Bakanlığından Yunanistan açıklaması: Türkiye'nin tepkisini Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde ilettik

Sabah saatlerinde Bodrum'da vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde Yunan sahil güvenliği, Akçabük Koyu'na kadar girdi. Bir botu takip eden Yunan sahil güvenliği, kıyının 50 metre yakınına kadar girdi. Skandal hareket sonrası vatandaşlar Türk sahil güvenliği haber verirken, bölgeye gelen Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri inceleme başlattı. Uluslararası hukuku ihlal eden Yunan sahil güvenliği ise, kovaladığı botu yakalayamayınca hızla Türkiye karasularından çıkış yaptı.