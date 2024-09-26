Dışişleri Bakanlığından Yunanistan açıklaması: Türkiye'nin tepkisini Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde ilettik

Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularını ihlal etmişti.
Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde ilettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürün belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirildiği belirtilerek,
"İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
ifadesine yer verildi.
Açıklamada, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili Türkiye'nin tepkisinin Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde iletildiği kaydedildi.
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