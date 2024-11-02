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Yunanistan 15 çocuğun içinde bulunduğu can sallarını geri itti: Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan 15 çocuğun içinde bulunduğu can sallarını geri itti: Sahil Güvenlik kurtardı

10:372/11/2024, Cumartesi
IHA
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İki can salı içerisindeki toplam 12 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı.
İki can salı içerisindeki toplam 12 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 15'i çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde büyük bölümü çocukların bulunduğu çok sayıda düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 12 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı.



#Muğla
#Marmaris
#Göçmen

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