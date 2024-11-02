Yunanistan 15 çocuğun içinde bulunduğu can sallarını geri itti: Sahil Güvenlik kurtardı

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde büyük bölümü çocukların bulunduğu çok sayıda düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 12 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı.