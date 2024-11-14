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Türkiye korkusu yaşayan Yunanistan'dan orduda revizyon: İsrail'e kesenin ağzını açtılar

Türkiye korkusu yaşayan Yunanistan'dan orduda revizyon: İsrail'e kesenin ağzını açtılar

Semih Bozkuş
20:2414/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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Türkiye'nin elindeki ANKA-3 ve KAAN gücünden korkan Yunanistan, İHA savunmasını güçlendirme kararı aldı.
Türkiye'nin elindeki ANKA-3 ve KAAN gücünden korkan Yunanistan, İHA savunmasını güçlendirme kararı aldı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma hamleleriyle korkunun esir aldığı Yunanistan orduyu yeniden yapılandırma kararı aldı. Söz konusu plana göre Yunanistan, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde, insansız hava araçlarına (İHA) ve hava saldırılarına karşı hava koruma kalkanı oluşturacak. Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı KAAN ve İnsansız Savaş Uçağı Anka-3'ten sonra iyice tedirginlik yaşayan Yunanistan 4.5 ve 5. nesil uçak edinmeye de karar verdi. Öte yandan Yunanistan'ın, İHA ve hava saldırılarına karşı 2 milyar avro değerinde savunma kalkanı oluşturmak üzere İsrail ile görüştüğü de bildirildi.

Türkiye'nin son yıllarda büyük atılım gösterdiği yerli ve milli savunma sanayi başta bölgesel olmak üzere küresel çapta da parmak ısırtıyor.

İnsansız Hava Araçları (İHA)
ile harp metotlarını yeniden şekillendiren Türkiye,
5'inci nesil savaş uçağı
KAAN
ve
İnsansız Savaş Uçağı Anka-3
ile dikkatleri iyice üzerine çekti.

Dünya basınında günden güne yer edinen Türkiye'nin yerli ve milli hamleleri en çok da Yunanistan'ı korkutuyor.

Yunanistan'dan 'orduda revizyon' kararı

Komşu'nun yaşadığı bu korku, ülkede 'orduda revizyon' kararıyla kendisini gösterdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias
, ülkede
silahlı kuvvetler
in
yeniden yapılandırılması
na ilişkin planı açıkladı.
Dendias, parlamentoda Dış Politika ve Savunma Komisyonuna,
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri
nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2024-2035 planını sundu.
Yunan Devlet Televizyonu ERT
'in haberine göre, bu çerçevede, zorunlu askerlik, profesyonel askerlik ve silahlanmaya ilişkin çok sayıda değişim öngörülüyor.

Türkiye'nin lider olduğu İHA alanında 'savunma' hamlesi

Öngörülen değişiklikler arasında, kışla sayısının 837'den 705'e indirilmesi, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde,
insansız hava araçlarına (İHA)
ve hava saldırılarına karşı hava koruma kalkanı oluşturulması, Silahlı Kuvvetlere ait silah, teçhizat, nakliye uçak ve helikopterlerinin modernize edilmesi, 4.5 ve 5. nesil uçak edinilmesi, doğal afetlere müdahale gücünün artırılması, Doğu Akdeniz'de operasyonal kabiliyetin yükseltilmesi gibi unsurlar yer alıyor.

İsrail'le 2 milyar avroluk 'savunma kalkanı' anlaşması

Öte yandan, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın, İHA ve hava saldırılarına karşı 2 milyar avro değerinde savunma kalkanı oluşturmak üzere İsrail ile görüştüğünü ileri sürdü.



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#Anka 3

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