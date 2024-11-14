Türkiye korkusu yaşayan Yunanistan'dan orduda revizyon: İsrail'e kesenin ağzını açtılar

Türkiye'nin son yıllarda büyük atılım gösterdiği yerli ve milli savunma sanayi başta bölgesel olmak üzere küresel çapta da parmak ısırtıyor.
Dünya basınında günden güne yer edinen Türkiye'nin yerli ve milli hamleleri en çok da Yunanistan'ı korkutuyor.
Komşu'nun yaşadığı bu korku, ülkede 'orduda revizyon' kararıyla kendisini gösterdi.
Öte yandan, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın, İHA ve hava saldırılarına karşı 2 milyar avro değerinde savunma kalkanı oluşturmak üzere İsrail ile görüştüğünü ileri sürdü.