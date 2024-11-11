Fransa’da Türkiye alarmı: Dünyanın en hızlı gelişen savunma sanayii

Fransa Savunma Bakanlığı, kapsamlı bir raporla Türk savunma sanayiine mercek tuttu. “Türk dron endüstrisi dünyanın en hızlı gelişen teknolojik ekosistemlerinden biri” ifadesinin kullanıldığı raporda, Türk İHA ve SİHA’larını alan Afrika ülkeleri haritalı olarak gösterildi.
Türk savunma sanayiinin atılımları, sektördeki rakip ülkelerin raporlarına yansıyor. Fransa Savunma Bakanlığı, Türk savunma sanayisinin kapasitesi ve hedeflerini rapora döktü. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojilerindeki hızlı gelişimini mercek altına alan raporda, Türk dron endüstrisinin “Dünyanın en hızlı gelişen teknolojik ekosistemlerinden biri” olduğu vurgulandı.
AFRİKA’YA ÖZEL VURGU
Afrika’daki sömürgecilik geçmişi üzerinden geniş bir ilişkiler ağına sahip olan Fransa’nın raporunda; Türk İHA ve SİHA’larını kullanan Afrika ülkelerinin haritalı olarak vurgulanması dikkatlerden kaçmadı. Raporda, özellikle Baykar’ın Bayraktar TB2 modeli ve TUSAŞ’ın ANKA gibi insansız hava araçlarıyla elde edilen başarılara dikkat çekildi. Bu araçların sadece Türkiye'nin güvenliğini sağlamakla kalmayıp, uluslararası alanda da önemli etkiler oluşturduğu belirtildi.
STRATEJİK ÜSTÜNLÜK
Türk SİHA’larının çeşitli çatışma bölgelerinde gösterdiği başarıları da değerlendirdi. Raporda, “Türkiye’nin insansız hava araçları, sınır ötesi operasyonlarda yüksek etkinlik göstererek birçok ülkenin dikkatini çekmiş ve dünya genelinde geniş bir talep görmüştür” denildi. Bayraktar TB2 gibi SİHA modellerinin hem stratejik üstünlük sağladığı hem de savunma ihracatında Türkiye’ye büyük kazançlar getirdiği vurgulandı.
Raporda, Türkiye’de giderek güçlenen bir teknolojik ekosistem ile genç girişimlerin bu alandaki ilerlemeye katkı sağladığına da yer verildi. Türkiye’nin Ar-Ge yatırımlarına verdiği önemi ve otonom sistemlerle yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımları övgüyle ele alınırken, bu çalışmaların Türkiye’nin dünya çapında dikkat çeken bir savunma oyuncusu olmasını sağladığını belirtti.
GELECEK HEDEFLERİ DE TAKİPTE
Raporda, Türkiye’nin savunma alanındaki gelecekteki hedeflerine de değinildi. Türkiye’nin savunma sanayisinde tam bağımsızlık stratejisi doğrultusunda adımlar atmaya devam ettiğine vurgu yapıldı. Özellikle insansız sistemlerde yapay zeka tabanlı gelişmeler, otonom kabiliyetlerin artırılması ve yeni nesil platformların geliştirilmesi gibi projelerle Türk savunma sanayisinin kendi kendine yetebilen bir yapı kurma çabasının sürdüğü belirtildi.
28 ülkeye ihracat
- Türkiye bugüne kadar tam 28 ülkeye SİHA ihracatı gerçekleştirdi. Raporda Türkiye’nin özellikle Afrika’da İHA ve SİHA’larla dikkat çekici bir varlık gösterdiği kaydedildi. Analizde Burkina Faso'nun 8 Bayraktar TB2 ve 2 AKINCI modeli aldığı, Cezayir'in ise 10 Anka-S ve 6 Aksungur’u envanterine eklediği belirtildi. Fas’ın 19 adet Bayraktar TB2 aldığı kaydedilirken, Libya'nın ise tam 36 Bayraktar TB2 ve 2 Bayraktar AKINCI sipariş ettiği bilgisine yer verildi. Nijer ve Mali de Türkiye'den Bayraktar TB2 tedarik eden ülkeler arasında yer alıyor.