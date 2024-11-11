Fransa’da Türkiye alarmı: Dünyanın en hızlı gelişen savunma sanayii

Türkiye bugüne kadar tam 28 ülkeye SİHA ihracatı gerçekleştirdi. Raporda Türkiye’nin özellikle Afrika’da İHA ve SİHA’larla dikkat çekici bir varlık gösterdiği kaydedildi. Analizde Burkina Faso'nun 8 Bayraktar TB2 ve 2 AKINCI modeli aldığı, Cezayir'in ise 10 Anka-S ve 6 Aksungur’u envanterine eklediği belirtildi. Fas’ın 19 adet Bayraktar TB2 aldığı kaydedilirken, Libya'nın ise tam 36 Bayraktar TB2 ve 2 Bayraktar AKINCI sipariş ettiği bilgisine yer verildi. Nijer ve Mali de Türkiye'den Bayraktar TB2 tedarik eden ülkeler arasında yer alıyor.