Yunanistan'da gündem ANKA-3: Tanker uçağına dönüşecek

İnsansız hava aracı ANKA-3'ün "insansız tanker uçağı" olarak kullanılacak olması Yunanistan'da endişeye neden oldu. İnsansız hava araçlarına yeni soluk getiren Türk savunma sanayisi birçok özelliği ile öne çıkan ANKA-3'e yeni bir kabiliyet kazandırmayı hedefliyor. İlk uçuşuna çok az bir zaman kala ANKA-3, Türkiye'nin ilk "insansız tanker uçağı" olacak. Türkiye, radar kesit alanı çok düşük olan ANKA-3 ile dünyada bu kabiliyete sahip sayılı ülkelerden olmakla kalmayacak, 'cephe hattının gerisinde havadan ikmal' gibi kritik bir görevi insansız araçla yapılabilecek.