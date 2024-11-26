Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı

09:3526/11/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Güvenlik güçlerimiz, sınırlarımızı koruyor. (Foto: Arşiv)
Güvenlik güçlerimiz, sınırlarımızı koruyor. (Foto: Arşiv)

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK zanlısı F.Y'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen F.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

#Edirne
#Yunanistan
#PKK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM ön değerlendirme başvuru tarihleri belli oldu mu?