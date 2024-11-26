Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı

Güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK zanlısı F.Y'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen F.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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