Yunanistan sınırında 7 PKK şüphelisi yakalandı

Güvenlik güçleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişiyi sınırda yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Güvenlik güçleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişiyi sınırda yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
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