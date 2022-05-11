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EDİRNE

Yunanistan sınırında 7 PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistan sınırında 7 PKK şüphelisi yakalandı
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Güvenlik güçleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişiyi sınırda yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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