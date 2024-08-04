Türkiye'ye girmeye çalışıyordu: PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Arnold Toynbee, Osmanlı’nın tarihten çekilmesini Ehl-i Sünnetin çökertilmesi olarak tarif eder. Bölgenin haritaları jeo-stratejik öncelikler üzerinden değil, teopolotik öncelikler üzerinden çiziliyor. O yüzden Birinci Dünya Savaşı’nı bizi / İslâm’ı durdurmak için çıkardılar. Allah İkinci Dünya Savaşı’nı başlarına belâ etti. Üçüncü Dünya Savaşı’nı da bizim gelişimizi durdurmak için çıkaracaklar… İRAN, KÜRESEL SİSTEMİN MAŞASI Asıl “Büyük Oyun” şimdi başlıyor: İsrail-İran gizli ittifakı Ortadoğu’yu