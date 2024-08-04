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Türkiye'ye girmeye çalışıyordu: PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

12:44 - 4/08/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.





#Şanlıurfa
#terörist
#suriye
1 saat önce
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